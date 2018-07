Causa do incêndio em galpão será investigada

O Corpo de Bombeiros deslocou várias viaturas para o combate às chamas. O fogo começou por volta das 11 horas; às 13 horas estava controlado. Além das instalações, máquinas e equipamentos foram destruídos. A fábrica não estava funcionando por ser final de semana. O único vigia que estava no local para cuidar da segurança nada sofreu.

A causa do incêndio será investigada. A direção da empresa informou que a fábrica tinha alvará do Corpo de Bombeiros e estava com a fiscalização em dia. O prejuízo ainda não foi calculado.