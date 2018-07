Causa do vazamento ainda não foi concluída, diz Chevron Sobre a afirmação de Haroldo Lima, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, de que foi um vazamento na sapata de um dos poços perfurados pela Chevron na Bacia de Campos que causou vazamento de óleo, a Chevron afirma que não concluiu a apuração sobre as causas do vazamento e por isso não se manifesta sobre essa nem sobre qualquer outra hipótese.