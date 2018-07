Causas da explosão ainda não foram descobertas

De acordo com a Docas, a explosão aconteceu em um bueiro de águas pluviais, atingindo três funcionárias da Triunfo. Um deles morreu e outros dois foram encaminhados pela ambulância do OGMO (órgão Gestor de Mão de Obra) para o Hospital Souza Aguiar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um dos feridos teve fratura exposta no braço direito e queimaduras superficiais na face e o outro, como já chegou com o braço imobilizado, passa por exames de Raios-X e não há informação sobre quais são os ferimentos.

Gás

Em nota, a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (Ceg) esclarece que o acidente ocorrido esta manhã na Zona Portuária do Rio não está relacionado ao gás natural. O Centro de Controle da Ceg chegou a ser acionado, mas a equipe da Companhia foi liberada pelo Corpo de Bombeiros assim que chegou no local, tendo em vista que o acidente é de outra natureza.