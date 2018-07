Causas de acidente rodoviário no PR serão investigadas

O ônibus da empresa AF Rocha, placas OBU-6149, de Belém (PA), vinha da capital paraense juntamente com outros dois ônibus e estava com 52 passageiros que participariam do 22º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que acontece em Curitiba. Durante a tarde desta segunda-feira houve uma homenagem aos mortos no acidente.

Até o início da noite desta segunda-feira, os nomes dos mortos - quatro mulheres e seis homens -, cujos corpos foram levados para o IML de Ponta Grossa, não haviam sido divulgados. Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Castro, Ponta Grossa e Piraí do Sul. O acidente deixou o trânsito lento na região. Logo pela manhã quatro ambulâncias e um carro do Corpo de Bombeiros auxiliaram no resgate das vítimas. O tráfego ainda continuou lento até o final da tarde, enquanto ocorria a retirada do ônibus.

Conforme informações da 5ª Cia da PRE, em Piraí do Sul, as causas da batida ainda serão investigadas, mas em apurações preliminares é possível acreditar que o ônibus se descontrolou depois de bater na lateral do caminhão, que vinha em sentido contrário. Por ser um trecho com pista simples, esse detalhe, segundo os policiais, pode ter contribuído para a tragédia.

Com esse acidente subiu para 419 o número de mortos e 5.263 feridos em 6.445 acidentes ocorridos nos 11.461 quilômetros de rodovias estaduais desde o início do ano. No mês passado um acidente entre uma van e um caminhão em Laranjeiras do Sul, na BR-277, deixou 15 pessoas mortas (14 estavam na van) depois que o caminhão invadiu a pista contrária e bateu de frente no veículo que levava passageiros para fazer compras na fronteira entre Brasil e Paraguai.