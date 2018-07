Cavalos de hipismo em SP

Teve início na terça-feira, 9, e segue até domingo o 4º Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo, no Clube Hípico Santo Amaro, em São Paulo (SP). Organizado pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo (ABCCH), em parceria com a Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), o evento reúne 250 criadores associados e distribuirá R$ 150 mil em prêmios, valor que será dividido em várias provas. Entre elas, destaca-se o grande prêmio BH, que dará R$ 20 mil para o primeiro colocado e R$ 10 mil para o criador do cavalo vencedor. De acordo com os organizadores do festival, mais de 450 animais disputam as competições este ano. Além do Campeonato Brasileiro de Cavalos Novos, haverá provas nas séries 1,10 metro e 1,20 metro, voltadas exclusivamente para cavaleiros das categorias Amador, Master, Jovens Cavaleiros, Jovens Cavaleiros A, Mirins e Pré-Mirins, disputa de garanhões contra éguas, exposição de potros a partir dos seis meses e a aprovação de garanhões. Leilão No sábado, às 20 horas, será realizado o Leilão Oficial do BH durante o festival. Serão ofertados 26 lotes, entre produtos, barrigas e embriões, de 12 criadores. "O diferencial do leilão foi a forma como os lotes foram selecionados", diz o superintendente da ABCCH, Luiz Rocco. Segundo ele, pela internet, cada criador pôde ofertar cinco lotes. Houve uma votação livre na própria internet e os animais mais votados foram selecionados, explica. "Como qualquer pessoa podia dar seu voto na internet, os compradores potenciais puderam votar nos animais que eles gostariam de ver em leilão", afirma. De acordo com Rocco, a seleção teve 5 mil votos. O superintendente da associação destaca, ainda, que os critérios de seleção dos lotes foram democráticos, dando oportunidade para pequenos e médios criadores, que estão investindo muito em qualidade. "O público terá a possibilidade de ver animais bons, inéditos e de criadores menos conhecidos." Informações: No site www.brasileirodehipismo.com.br