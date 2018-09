'Caveirão aéreo' estréia no RJ em operação com 6 mortos A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio apresentou o novo helicóptero Huey II. Apelidado de "caveirão aéreo", ele já participou hoje de três operações policiais nos morros da Serrinha e do Chapadão, no subúrbio do Rio de Janeiro, e na Favela Vila Vintém, em Padre Miguel, na zona oeste da capital fluminense. As operações deixaram ao menos 6 suspeitos mortos. Na Vila Vintém, quatro homens que trocaram tiros com a polícia morreram e na Serrinha, dois supostos traficantes também foram baleados e não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil não divulgou se os tiros partiram do novo helicóptero, que pesa 3,5 toneladas, tem capacidade para 15 tripulantes e possui 240 quilos de blindagem que suporta tiros de calibre ponto 30. O Huey II custou R$ 4,1 milhões.