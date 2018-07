Cavendish leva 2a etapa da Volta da França; confirma favoritismo

Sua vitória foi ainda mais impressionante pelo fato de que o americano e segundo colocado, Tyler Farrar, e o terceiro colocado, o francês Romain Feillu, não o ameaçaram em nenhum momento.

Vencedor de quatro etapas em 2008, Cavendish felicitou seus companheiros de equipe, que chegaram a liderar e o protegeram nos últimos 20 km, deixando-o na posição ideal para a final.

O americano Lance Armstrong, de volta após três anos e meio de ausência, ficou na décima colocação no geral depois de pedalar no meio do pelotão o dia inteiro.

A terceira etapa, que começa nesta segunda-feira, pode se mostrar igualmente desafiadora, já que existe a previsão de ventos de até 196 km na rota dos competidores ao longo da costa mediterrânea.