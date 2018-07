Cavernas serão fechadas para preservação em São Paulo Duas cavernas em parques estaduais de São Paulo não terão mais visitação para garantir sua preservação. A caverna de Espírito Santo, que fica no Parque Estadual do Alto Ribeira (Petar), será fechada definitivamente e destinada a pesquisas. "Ela é pequena, mas tem diversidade de fauna muito rica, conta com um sítio arqueológico e um sítio paleontológico", diz Mauricio Marinho, assessor do núcleo de planos de manejo da Fundação Florestal. Segundo ele, foi encontrada no local uma ossada que provavelmente é de "uma preguiça gigante". Já a caverna Minotauro, no Parque Estadual Intervales, terá a visitação interrompida até que sejam feitos mais estudos. "Verificamos que mesmo grupos pequenos causam impacto sobre o clima da caverna", afirma Marinho.