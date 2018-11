Caxemira organiza evento de rafting mundial

O vale de Sonmarg, na Caxemira, entre a Índia e o Paquistão, é a sede neste ano do campeonato de rafting Kashmir Cup 2008.Além de atletas indianos, checos e ucranianos também participam da competição.De clima ameno, com vistas espetaculares e geleiras, o vale de Sonmarg é uma área turística popular na região.O campeonato nas águas do rio Sindh Nallah é organizado pelos departamentos de turismo da Caxemira e de Jammu e pela Associação Indiana de Rafting.Para os atletas da Caxemira, o evento também é uma oportunidade de divulgar o talento da região.Para muitos, depois de duas décadas de conflitos separatistas na Caxemira, eventos como este ajudam a revitalizar o turismo na região.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.