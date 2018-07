Caymmi 'era gênio do Brasil', diz Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura divulgou nota de pesar pelo falecimento do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi, ocorrida na manhã deste sábado, 16, no Rio de Janeiro. A nota, assinada pelo ministro interino Juca Ferreira, diz que "o Brasil perdeu hoje um grande mestre, mas pessoas como Caymmi não morrem, seguem encantados na vida e no imaginário do povo brasileiro". Veja também: Dorival Caymmi morre no Rio aos 94 anos Caymmi, o último patriarca da música brasileira Veja a trajetória de Dorival Caymmi A nota de pesar diz ainda que a obra do compositor mostrava a história de um povo e da mestiça nação brasileira "em canções extremamente simples, mas altamente sofisticadas por revelarem as sutilezas e as raízes de uma nação oculta, sublime, complexa - matriz da nossa utopia". "Tantos são os gênios que aqui tivemos, mas Caymmi é gênio do Brasil, irresistivelmente brasileiro, porque sua genialidade é a expressão do nosso povo", conclui a nota de pesar.