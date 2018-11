Cazaquistão revive tradição de caçar com águias

Uma velha tradição vem renascendo nas montanhas do Cazaquistão, a caçada com águiasA prática é considerada um elo com o passado nômade deste povo centro-asiático.

A caçada foi proibida durante a dominação soviética e a tradição teria desaparecido se não tivesse sido preservada por comunidades de cazaques na China e na Mongólia.

Alguns a consideram uma oportunidade para fortalecer o turismo no país. Para os caçadores, a relação entre águia e homem tem uma força quase mística.