CBF ignora Santos e Dorival dá como certa ausência de Robinho no clássico

A muito provável ausência de Robinho no clássico de domingo contra o Corinthians não trará grandes prejuízos táticos ao técnico Dorival Júnior. Se não tiver o atacante, que deve se apresentar à seleção brasileira no sábado, o treinador poderá voltar a armar o time no 4-4-2, o seu esquema preferido, com Neymar e André no ataque, mas com o meio de campo mais encorpado, fechando os espaços e vigiando Ronaldo mais de perto. Como volantes, Roberto Brum e Arouca e na meia, Paulo Henrique e Wesley.

Ainda não foi ontem que o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, se dispôs a responder aos inúmeros telefonemas do presidente santista, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, à entidade. O dirigente pede que Teixeira autorize Robinho a se apresentar ao técnico Dunga na manhã de segunda-feira, em Londres, em tempo para jogar pelo Brasil no amistoso contra a Irlanda, no dia seguinte, no Emirates Stadium. O próprio jogador acha difícil: após a vitória por 1 a 0 sobre o Naviraiense, na estreia do Santos na Copa do Brasil, quarta-feira, Robinho disse, em Campo Grande, que deve mesmo embarcar sábado às 21 horas, em Cumbica.

Apenas 1.700 sócios do Santos reservaram ingressos antecipadamente pela internet até o encerramento do prazo, ontem, às 12 horas. A venda para os associados não proprietários de cadeira continua em um posto instalado na Vila Belmiro. O clube colocou à venda um lote de 15 mil ingressos nas bilheterias do estádio. Ao Corinthians foram destinados 900 bilhetes de arquibancada, dos quais, 300 foram vendidos no Estádio da Lusa Santista. Os 600 restantes serão enviados à diretoria corintiana.