A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) já colocou no ar seu novo site: www.cbh.org.br. O lançamento oficial ocorreu no dia 5, durante a festa do "Prêmio Hipismo Brasil", no Jockey Clube de São Paulo. Completamente reformulado, o novo site prima pela prestação de serviços a todo o setor envolvido com esportes hípicos, segundo a CBH.