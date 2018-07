CCBB Na Cinemateca há oito anos, Rafael Carvalho é programador do Núcleo de Difusão. Além da curadoria interna, com mostras preocupadas em difundir o cinema nacional (como os eventos dedicados ao cinema da Boca do Lixo), a Cinemateca trabalha em parceiras - como a realizada com a Embaixada da França no festival dedicado ao cineasta Alain Resnais. "Estamos sempre abertos a ideias e projetos", diz. No entanto, o foco é a produção nacional. "Pensamos em formação de público e preservação."