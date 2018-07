CCJ aprova abertura de planilha de empresa de ônibus O Senado deu nesta quarta-feira, 16, o primeiro passo para aprovar o projeto que obriga as empresas de transporte coletivo a abrir as planilhas quando forem reajustar as tarifas. Aprovado em julho na Câmara após as manifestações de junho, a proposta foi avalizada nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A matéria ainda será analisada pela Comissão de Infraestrutura (CI) e, se não modificada, segue para sanção presidencial.