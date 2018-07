CCJ aprova PEC que responsabiliza União por segurança A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na manhã desta quarta-feira, 03, proposta de emenda à Constituição (PEC) que incluiu a segurança pública no rol das obrigações compartilhadas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A proposta, de autoria do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), será enviada para análise do plenário da Casa e, se for aprovada, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.