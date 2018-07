CCJ aprova turno de 8 horas no ensino fundamental

Atualmente, 406.964 alunos de ensino fundamental no País estudam em escolas em turno integral, o que representa 1,3% do total. Tornar todas as escolas em tempo integral faz parte dos planos do Ministério da Educação (MEC), mas em um ritmo muito mais lento do que pretende o deputado. Segundo o ministro Fernando Haddad, o MEC tem em seu orçamento deste ano recursos para apoiar 4,4 mil escolas que terão turno integral. Em 2008 foram 1,4 mil; em 2010, serão 10 mil.

Além disso, no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), um estudante matriculado em turno integral vale, para o Estado ou município, 25% a mais no repasse de recursos. ?O Brasil tem que caminhar nessa direção?, defende Haddad. ?Mas seria melhor se houvesse um prazo e uma fonte de recursos para financiar essa mudança.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.