CCJ do Senado aprova projeto do 'Ato Médico' A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou hoje, em votação simbólica, o projeto do "Ato Médico", que institui quais atividades na área de saúde são privativas dos médicos. A matéria, em discussão há dez anos no Congresso, seguirá para as comissões de Educação e Assuntos Sociais antes de ir à sanção da presidente Dilma Rousseff.