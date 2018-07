CCJ rejeita imputabilidade penal a menores de 18 anos A diminuição da maioridade penal deu mais um passo no Congresso. Hoje, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado rejeitou a emenda do senador Magno Malta (PR-ES) que estabelecia imputabilidade penal a todos menores de 18 anos que praticarem crime hediondo. Segundo informações da Agência Senado, o relator da proposta, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), explicou que as propostas de emenda à Constituição (PECs) sobre o tema já foram votadas em primeiro turno no plenário, restando vitoriosa a PEC 20, do então senador José Roberto Arruda, que diz que são inimputáveis apenas os menores de 16 anos.