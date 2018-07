CCR quer antecipar cobrança de pedágio na BR-163 no MS A CCR tem planos para tentar antecipar o início da cobrança de pedágio no trecho do BR-163 no Mato Grosso do Sul antes dos 18 meses da concessão, disse nesta terça-feira o diretor de Novos Negócios da empresa, Leonardo Vianna.