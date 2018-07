CCR quer transformar Dutra em rodovia sustentável

O lançamento foi realizado durante o seminário "Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável", no Píer Mauá, na zona portuária do Rio, onde ocorrem alguns dos eventos paralelos à Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.

"Pretendemos com isso criar uma referência de desenvolvimento sustentável para todas as estradas brasileiras", disse Mário Lima, sócio da Axia Sustentabilidade, consultoria que desenvolve o projeto em parceria com a CCR. Ao longo dos próximos dois anos, será realizado um estudo para estabelecer frentes de atuação em áreas como gestão de resíduos, infraestrutura verde, segurança viária e ecoturismo.

Também haverá iniciativas junto às comunidades e autoridades dos 36 municípios situados ao longo dos 420 quilômetros da rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, para desenvolver a economia local.

Até o fim do ano serão firmados compromissos com empresas e representantes da sociedade civil interessados em participar do projeto, para que, a partir de abril de 2013, tenha início a execução das primeiras ações na área.

A expectativa é apresentar os resultados preliminares em junho de 2014, durante a Copa do Mundo. "Este é um projeto de longo prazo e não tem fim. A sustentabilidade não começa, nem acaba, ela tem que estar inserida no processo", disse Ricardo Castanheira, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo CCR.