CCR tem lucro de R$ 671,7 mi em 2010, queda de 5,2%

Segundo a CCR, a queda no lucro "deveu-se principalmente ao aumento em despesas financeiras, consequência do maior estoque da dívida e ajuste da provisão de manutenção, além da maior da taxa de amortização".

A empresa não apresentou o resultado do quarto trimestre de 2010, apenas as informações anuais completas pelo padrão contábil internacional IFRS. O desempenho do último trimestre seguindo o IFRS será divulgado até 15 de maio.

A receita líquida no ano passado subiu 22,2 por cento, para 3,78 bilhões de reais.

O Ebitda --sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação-- ficou em 2,26 bilhão de reais, contra 1,92 bilhão de reais em 2009. A margem Ebitda teve queda de 2,3 pontos percentuais, ficando em 59,8 por cento no ano passado.

A CCR estima investir 1,49 bilhão de reais em 2011. O maior valor será destinado à NovaDutra, estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro, com 391,4 milhões de reais.

