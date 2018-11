CCR tem lucro menor no 1o tri por despesa financeira maior A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de 155,9 milhões de reais no primeiro trimestre, o que representa uma queda de 3,9 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, a redução é explicada, principalmente, pelo aumento da despesa financeira, resultado do maior estoque da dívida.