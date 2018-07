CDHU abre espaço a solteiros e gays A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) reviu o conceito de família e, agora, passa a conceder financiamento para casais homossexuais, solitários com mais de 25 anos, famílias mononucleares (pais ou mães solteiros) e anaparentais, como avós e netos, tios e sobrinhos, irmãos ou primos, além de uniões baseadas não no parentesco, mas na ligação afetiva. Até então, a CDHU só aceitava como beneficiários de seus programa homens e mulheres casados ou registrados em união estável. "A atualização do conceito de família passa, sobretudo, pelo princípio da igualdade e tem base na Constituição. Não dá mais para entender a família como fruto do casamento entre homens e mulheres. A companhia já entendia isso, mas ainda tinha a família tradicional como prioridade", diz Rosália Bardaro, diretora de Assuntos Jurídicos e Regularização Fundiária da CDHU. Idosos sozinhos já eram contemplados porque o Estatuto do Idoso prevê cota de 3% das unidades habitacionais para pessoas acima de 60 anos - a CDHU pratica 5%. O mesmo para deficientes físicos. A companhia discute qual será a porcentagem para novos perfis de família e critérios de atendimento. Mas algumas famílias já são atendidas. Essa nova demanda se tornou evidente nos projetos de reurbanização de favelas e de erradicação de cortiços, que começam a sair do papel. Há duas formas de atuação da CDHU. Nos novos conjuntos, abre-se financiamento à população em geral com renda entre um e dez salários mínimos (R$ 415 a R$ 4.150). Como só era concedido às famílias tradicionais, os que fugiam do perfil nem se candidatavam. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.