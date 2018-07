CE: motorista é suspeita de ofensas racistas a agentes "Seus desgraçados, amaldiçoados, que o diabo, o satanás, o senhor das trevas, acompanhe vocês a partir de agora". Assim começa a carta cheia de xingamentos e conteúdo racista que três agentes do Departamento Estadual do Trânsito do Ceará (Detran-CE), receberam após rebocarem, no dia 11 deste mês, carros estacionados em locais proibidos no Bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza.