Ceagesp consegue liminar para evitar manifestações A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) conseguiu na Justiça uma liminar de reintegração de posse para evitar manifestações de sindicalistas em suas dependências e, com isso, acabou com a paralisação dos comerciantes. O protesto, que durou um dia e meio, impediu a entrada de grande número de caminhões no entreposto e resultou em prejuízo de pelo menos R$ 21 milhões.