Já está à venda o Guia Flores & Plantas 2010 (Ed. Enepress), com as mais de mil empresas que comercializam plantas ornamentais, flores, vasos, embalagens e insumos na Ceagesp. O guia custa R$ 14,90 e pode ser solicitado pelo tel. (0--11) 2796-5199 ou no site www.circuitonet.com.