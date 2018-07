Cedae começa a ressarcir vítimas de adutora no Rio A Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) do Rio começou nesta sexta-feira a ressarcir as vítimas do rompimento de uma adutora de água em Campo Grande, zona oeste da capital fluminense. Desde as 10 horas, representantes da Cedae estão na loja das Casas Bahia de um shopping da região recebendo moradores desalojados por conta do acidente da terça-feira, 30. A ruptura da tubulação fez jorrar um jato de água de alta pressão sobre o bairro, que matou uma criança de 3 anos e alagou a área.