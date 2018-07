Cedae garante reconstrução de casas destruídas no Rio O diretor de operações da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) do Rio, Jorge Briard, disse que a empresa vai reconstruir todas as casas destruídas com o rompimento de uma adutora na madrugada desta terça-feira, 30, em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense. Segundo ele, todas as famílias serão abrigadas em hotéis ou motéis próximos e terão alimentação e medicamentos providenciados.