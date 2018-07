Cédulas de euro se transformam nas preferidas de grupos criminosos

Em pouco mais de dez anos de existência, o euro obteve uma posição que poucos previam durante a criação da moeda única europeia: transformou-se numa das moedas preferidas também de organizações criminosas.

Especialistas, polícias e serviços de inteligência destacam que, pouco a pouco, o euro vem sendo a moeda mais encontrada com criminosos de todo o mundo. Negociadores suíços ainda revelam que o resgate de reféns por grupos terroristas também tem sido pago em euros.

No mercado financeiro, a moeda europeia tem sido alvo de ataques especulativos nas últimas semanas e a crise no bloco se tornou o primeiro grande desafio para o euro. Mas, no submundo do crime, ela estaria consolidada.

Um relatório do serviço de inteligência do Canadá, publicado ainda no fim de 2008, deu a primeira pista desse fenômeno. Desde 2003, a valorização do euro frente ao dólar já foi de mais de 30%, mesmo que nas últimas semanas tenha perdido o fôlego.

"Como consequência, o euro está fadado a enfraquecer a dominação do dólar como moeda de escolha para a realização de pagamentos (de organizações criminosas)", afirmou o serviço.

A primeira explicação é a aceitabilidade da moeda. Hoje, o euro é a segunda moeda que mais circula no planeta e sua presença é garantida em quase todas as regiões. Mas um dos motivos destacados pelos especialistas é o alto valor das notas do euro, como a de 200 euros e 500 euros. Na prática, um pagamento ilegal poderia ser feito em dinheiro usando um sétimo do volume de notas que seriam exigidas se o desembolso ocorresse em dólares. A maior cédula americana é de US$ 100, pelo menos comercialmente.

Outra constatação é de que a maioria da lavagem de recursos ocorre em dinheiro vivo. As estimativas apontam que a economia clandestina diretamente ligada ao crime organizado movimenta entre US$ 1 trilhão e US$ 2 trilhões por ano. Desse dinheiro, 90% seria movimentado fora de contas bancárias.

Há poucos meses, a polícia de Londres apreendeu maletas no aeroporto da cidade com mais de 11 milhões, outra demonstração de que o euro ganha terreno nesses setores.

Desde 2001, o maior controle nos Estados Unidos em relação às remessas de recursos ou dinheiro entrando no país também exigiu que os grupos criminosos buscassem outras praças financeiras e outras moedas.

A proliferação de grupos criminosos em países que ainda penam para se recuperar de anos de guerras e ditaduras, como no Leste Europeu, seria ainda outro motivo.

"As atividades ilícitas que proliferam de maneira exponencial no Leste Europeu requerem grande quantidade de liquidez em euros e também contribuem para a expansão da moeda europeia", explica Nicolas Giannakopoulos, diretor do Observatório do Crime Organizado, com sede em Genebra.

Junto com o uso do euro no crime, os governos europeus estão descobrindo a proliferação de casos de falsificação da moeda. O Banco Central Europeu garantia que a moeda única seria a mais difícil de se falsificar no mundo. Mas, apenas na primeira metade de 2009, 413 mil notas foram apreendidas na Europa, com valores de bilhões de euros.

Segundo a Europol, 70% das notas falsificadas estão surgindo de apenas três grupos criminosos. Dois no Leste Europeu e um na Itália. Metade da falsificação ocorre com as notas de 20. A falta de controle nas fronteiras europeias ainda é outro desafio para as polícias.