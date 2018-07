CEF abre agências no Vidigal e na Rocinha, no Rio

O banco visa levar aos moradores dessas regiões benefícios sociais, promovendo a bancarização da população local, além de ser uma oportunidade para oferta de produtos e serviços. Eles passarão a ter acesso ao pagamento de PIS/Abono Salarial; emissão do Cartão do Cidadão e CPF; pagamento do programa Bolsa Família e Cartão Família Carioca; Seguro Desemprego, FGTS e INSS.

Enquanto as novas unidades não são inauguradas, a Caixa atenderá os consumidores em uma agência itinerante, iniciativa para a qual contará com o suporte das forças de segurança do Rio de Janeiro. "O anúncio dessas agências reforça a retomada do controle desses territórios pelo estado brasileiro, garantindo a todos os seus moradores o exercício pleno de sua cidadania. Cabe à Caixa, como instituição federal parceira do Estado e do município do Rio de Janeiro, dar sua contribuição", diz o presidente da Caixa, Jorge Hereda, em nota divulgada hoje.

No ano passado, o banco inaugurou uma nova agência no Complexo do Alemão, após a sua pacificação. A comunidade foi, inclusive, um dos cinco locais escolhidos pela Caixa para a implantação de um projeto piloto do Programa Microcrédito Produtivo Orientado na região.