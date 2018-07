CEF divulga rateios das loterias Nenhum apostador fez os 20 acertos e o Zero acerto do concurso 792 da Lotomania e o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 1 milhão. Sete pessoas fizeram os 19 acertos e cada uma leva o valor de R$ 35.345,06. Os 18 acertos tiveram 102 ganhadores. Cada um recebe o valor de R$ 2.425,64. Os 17 acertos foram feitos por 858 jogadores. O prêmio para cada um é de R$ 144,18. Já os 16 acertos tiveram 5.532 acertadores e receberão o prêmio de R$ 22,36. Abaixo os números sorteados: 04 - 05 - 09 - 10 - 14 - 19 - 26 - 31 - 37 - 42 - 47 - 52 - 58 - 68 - 75 - 85 86 - 87 - 88 - 90 Quina - Um apostador de Betim, em Minas Gerais, acertou as cinco dezenas do concurso 1850 da Quina. Ele vai receber o prêmio de R$ 1.268.931,45. A Quadra foi feita por 171 apostadores que vão receber cada um o valor de R$ 2.991,08. Já o Terno teve 10.342 acertadores e cada um leva o prêmio de R$ 65,94. Abaixo os números sorteados: 18 - 39 - 49 - 55 - 80 Mega Sena - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 934 da Mega Sena e o prêmio para o próximo concurso acumulou em cerca de R$ 15 milhões. Cinqüenta e cinco apostadores fizeram a Quina e vão receber cada um o valor de R$ 17.289,83. A Quadra teve 5.101 apostadores e cada um leva o valor de R$ 186,42. Abaixo os números: 01 - 03 - 21 - 25 - 44 - 48