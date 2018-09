CEF espera decreto para liberar FGTS a vítimas da chuva A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, disse que o governo vai liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as vítimas das enchentes em Pernambuco e Alagoas e espera estar pronta em cinco dias úteis para trabalhar. Ela explica que antes é preciso a edição de um decreto presidencial autorizando a liberação.