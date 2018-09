CEF inicia retomada de imóveis de programa na BA

Segundo a decisão, foi comprovado que os dois imóveis foram vendidos pelos beneficiários do programa, o que é proibido pelas regras do Minha Casa, Minha Vida. Com a desocupação, a CEF poderá repassá-los a outras pessoas inscritas no programa. De acordo com o banco, os atuais ocupantes dos apartamentos, bem como os beneficiários originais, que não foram identificados, já estão cientes da decisão judicial.

Em comunicado, a CEF informa que as ações movidas contra as pessoas que venderam as unidades demonstram que nem o banco, nem o governo federal "vão tolerar" atitudes que "pretendam desviar a finalidade" do programa, "que é dar condições dignas de moradia a famílias de baixa renda". Além disso, o banco informa que há outros nove pedidos similares de liminar já sendo julgados.