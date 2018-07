CEF investiga suposto bilhete da Mega Sena premiado A Caixa Econômica Federal (CEF) está investigando um suposto bilhete da Mega Sena emitido no Rio Grande do Sul que teria acertado as seis dezenas do concurso 1.155, que foi sorteado no sábado, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. De acordo com a CEF, nenhum apostador teria acertado as dezenas do concurso e, portanto, o prêmio - aproximadamente R$ 61 milhões - estaria acumulado para o próximo sorteio, a ser realizado na quarta-feira.