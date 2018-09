CEF renegocia com inadimplentes do Fies Quem teve seus estudos custeados com recursos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e está com as prestações atrasadas pode procurar a Caixa Econômica Federal para renegociar. Serão reavaliados os casos de atraso por dois meses ou mais até 20 de novembro de 2007. Para rever a dívida, o pagamento deve estar na última fase de amortização - que começa após a quitação de 12 prestações. A Circular n.º 431 da Caixa Econômica, de 15 de maio, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, prevê que o valor das prestações futuras poderá ser reduzido a até R$ 50. A renegociação da dívida está limitada a uma vez por contrato e pode ser feita de duas formas: ampliação do prazo de pagamentos ou incorporação das prestações vencidas ao saldo devedor, com o respectivo aumento de valor das prestações. O interessado em renegociar deve procurar a agência da CEF onde assinou o contrato, acompanhado por fiador, com renda de, no mínimo, o dobro do valor da nova prestação.