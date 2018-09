CEG é condenada a pagar R$ 3 mi por acidente com gás O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) condenou a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) a pagar mais de R$ 3 milhões por causa de um vazamento de gás que deixou um de seus clientes com paralisia cerebral irreversível em 1999. A decisão é do juiz Magno Alves de Assunção, da 28ª Vara Cível. Ambas as partes podem recorrer. A vítima, Rodrigo Talarico Barata, está em estado vegetativo desde que inalou monóxido de carbono em quantidade excessiva durante o banho.