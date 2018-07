Ceg não fornecia gás para prédios que desabaram no Rio A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) não fornecia gás para nenhum dos três prédios que desabaram ontem à noite, no Centro do Rio, segundo nota divulgada pela empresa. Ainda de acordo com a nota, não há registro de pedido de vistoria para esses prédios.