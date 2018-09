Celas de cadeia de Mongaguá-SP são interditadas Quatro celas disciplinares do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Dr. Rubens Aleixo Sendin, em Mongaguá, litoral sul do Estado de São Paulo, foram interditadas, a pedido da defensoria Pública de São Paulo. O relatório da defensoria e laudo do Instituto de Criminalística (IC) aponta que as celas estavam em condições desumanas, sem condições mínimas de higiene e manutenção dos detentos.