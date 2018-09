Celebrações e rumores marcam o 10/10/10

Na Inglaterra, 31 mil casais devem subir ao altar neste domingo

Em todo o mundo, rumores e superstições criam expectativa para a chegada do dia 10/10/10.

Até agora, a data, que cai neste domingo, já registra recordes de casamentos, boatos sobre pane em computadores e até um movimento pela redução das emissões de carbono no mundo.

Acredita-se que a combinação traz sorte, já que a coincidência dos algarismos finais de um ano com os do dia e do mês só acontece 12 vezes por século, em cada um dos anos que terminem com entre 01 e 12.

Noivos competem pela data desde 2009. Na China, espera-se que milhares de casais realizem suas cerimônias no dia, considerado uma data de sorte na cultura do país.

Em Xangai, os cartórios estão completamente reservados para cerimônias entre 10h e 10h20 da manhã. Em Cingapura, 774 casais irão sacramentar suas uniões na data, enquanto que a média é de 70 em um domingo normal.

Na Inglaterra, 31 mil casais devem subir ao altar no 10/10/10, quase o dobro de casamentos de qualquer outro dia do mês, segundo a imprensa local.

Mas numerólogos entrevistados pela BBC Brasil alertam que a data pode não ser o que parece.

De acordo com Gilson Chveid Oen, casamentos realizados no dia 10 de outubro de 2010 estão fadados a terminar.

"O resultado da soma da data é o número cinco, que está relacionado à possibilidade de mudanças transformações. Casamentos que começam neste dia serão instáveis e só se manterão enquanto houver prazer sexual", explicou.

Vírus

Com a proximidade da data, também surgiram rumores de que os computadores iriam parar ao marcar 10/10/2010.

No entanto, especialistas disseram que é improvável que isso ocorra.

Outros sites levantaram a possibilidade de que vírus específicos fossem criados para a data. O especialista em segurança de computadores Graham Cluely, consultor da empresa Sophos, disse em seu blog que a ideia de criar vírus para datas com combinações curiosas não é nova.

"Eu já tive que desbancar rumores de que a internet iria parar em 3 de março de 2003", disse.

Ele alerta para o fato de que cerca de 60 mil novos programas maliciosos são descobertos todos os dias na internet.

Para Cluely, o dia 10 de outubro não será diferente.

Ação global

Outro grupo de pessoas decidiu aproveitar o simbolismo do dia para uma causa mais abrangente. A documentarista britânica Fanny Armstrong e sua equipe criaram o movimento 10:10:10, que pede a adesão de pessoas em todo o mundo em um dia de comprometimento com a redução das emissões de carbono.

No site oficial do movimento, é possível inscrever eventos de mobilização que serão organizados neste domingo.

Em um comunicado, os organizadores pedem que pessoas, empresas e instituições públicas se comprometam com a redução de 10% de suas emissões de carbono a cada ano.

Até agora, personalidades como a estilista britânica Viviene Westwood e empresas como a Adidas já se comprometeram com a causa. De acordo com os números oficiais, 152 países terão eventos relacionados com a causa.

Segundo a numeróloga Aparecida Liberato, da Associação Internacional de Numerologia, iniciativas como estas têm mais chances de dar mais certo do que casamentos.

"O número cinco está associado à revolução e ao progresso. Qualquer movimento que se proponha a provocar transformações tem mais chances se for começado neste dia".