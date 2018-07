Celebridades chegam ao tapete vermelho para a festa do Oscar

As indicadas para o Oscar Jessica Chastain, cintilante em um vestido tomara-que-caia dourado Armani Privé, e Amy Adams, num modelo cinza sem alças de Oscar de la Renta, estavam entre as primeiras a caminhar pelos 150 metros de tapete vermelho, sob um sol forte no fim de tarde em Los Angeles.

Quvenzhane Wallis, de 9 anos e candidata ao Oscar de melhor atriz pelo filme alternativo "Indomável Sonhadora", levou uma bolsa em formato de filhote de cachorro, para o deleite dos mais de 100 fotógrafos e cinegrafistas de todo o mundo.

Com muitos candidatos em condições de disputar os prêmios, vários grandes sucessos de bilheteria para se celebrar e um apresentador de primeira viagem, o imprevisível Seth MacFarlane, as surpresas darão o tom quando forem abertas as cortinas da 85a edição do Oscar.

Daniel Day-Lewis, no papel do ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln, é considerado imbatível e prestes a se tornar o primeiro homem a conquistar três estatuetas do Oscar de melhor ator.

E um burburinho estava indicando uma possível virada na disputa para melhor atriz, com o aumento das chances de Emmanuelle Riva, de 86 anos, da França.

Riva, estrela do angustiante filme austríaco "Amor", era tida até alguns dias atrás como cavalo fora do páreo numa corrida que tinha como principais favoritas Jessica Chastain, de "A Hora Mais Escura", e Jennifer Lawrence, de "O Lado Bom da Vida".

Uma vitória de Riva iria torná-la a pessoa mais idosa a ganhar um Oscar de melhor intérprete.

"Lincoln" chega à cerimônia do Oscar, de mais de três horas de duração, com 12 indicações, incluindo a de melhor diretor, para Steven Spielberg, que já ganhou a estatueta por duas vezes.

Mas sua condição de favorito a melhor filme foi prejudicada pela sucessão de prêmios obtidos nas últimas semanas por "Argo", de Ben Affleck.

"É um ano interessante", disse Matt Atchity, editor-chefe do site de cinema Rotten Tomatoes.

"Acho que 'Argo' provavelmente tem a melhor condição. Está certamente em seu grande momento. Ganhou muitos prêmios e acho que certamente é o filme do momento", disse Atchity à Reuters.

Se "Argo" conquistar o prêmio principal, será a primeira produção a ganhar o Oscar de melhor filme sem que seu diretor tenha sido indicado para disputar como melhor diretor desde "Conduzindo Miss Daisy", em 1990.