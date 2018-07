Celebridades posam embaixo d'água para campanha

A ONG britânica fresh2o lançou uma campanha que exibe fotos de celebridades tiradas embaixo d'água. O objetivo da campanha é chamar a atenção do público para o fato de que cerca de 16% da população mundial não tem acesso à água limpa ou ao saneamento básico. Entre as celebridades que participam da campanha estão a atriz Keira Knightley, e as modelos Lily Cole e Kelly Brooks, que aparece vestida de sereia. O baterista da banda Iron Maiden, Nicko McBrain, aparece embaixo d'água com o instrumento e baquetas, e o jogador de futebol islandês Eidur Gudjohnsen, do Barcelona, foi fotografado rodeado de bolas. A ONG vai vender cópias das fotos e camisetas com as imagens para levantar fundos para projetos que envolvam a água ao redor do mundo. "Esses retratos extraordinários são feitos para conectar, alertar e motivar os consumidores globais sobre o problema mundial da crise da água", diz a ONG. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.