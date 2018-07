Céleres eleva plantio e safra de soja 11/12 do Brasil

A se confirmar a previsão, a safra 11/12 superaria o recorde anterior de 2010/11, quando o Brasil produziu 74,87 milhões de toneladas, segundo a Céleres.

A maior produção esperada ocorre em meio a um aumento na previsão de área plantada. Para a Céleres, o Brasil terá um plantio de 25,11 milhões de hectares, contra 25,01 milhões de hectares na previsão de outubro.

A previsão de plantio para 11/12 indica um aumento de cerca de 1 milhão de hectares em relação à safra passada no segundo produtor mundial da oleaginosa, em meio a preços favoráveis para os produtores.

"As informações coletadas nas pesquisas na semana passada ajudaram a refinar os últimos números previstos para a safra 2011/12. À medida em que os trabalhos de plantio são efetivados, ajustes nos números de produção são inevitáveis", reportou a Céleres em boletim.

O Brasil havia plantado até sexta-feira 48 por cento da área projetada, avanço de 13 pontos percentuais na comparação com a semana anterior, segundo a Céleres.

Com um tempo favorável, o plantio está mais adiantado ante o mesmo período do ano passado, segundo consultorias que acompanham o setor. A previsão de safra da Céleres é mais otimista do que a do Ministério da Agricultura, que estima a nova safra em um intervalo entre e 72,18 e 73,29 milhões de toneladas.

Os números do governo, que serão atualizados na quarta-feira, consideram produtividade e área menores. A Céleres estima uma produtividade de 3 mil kg por hectare, baseada em série histórica de resultados, enquanto o ministério projeta o 2.927 kg/ha.

Apesar de prever uma safra recorde, a Céleres estima uma produtividade de cerca de 100 kg por hectare abaixo da verificada na temporada passada, quando o tempo foi excelente para os cultivos.

COMERCIALIZAÇÃO

As vendas antecipadas da safra 2011/12 evoluíram dois pontos percentuais no acumulado da semana passada, para 33 por cento do que o Brasil espera produzir.

Na mesma época de 2010, 29 por cento da nova safra havia sido comercializada.

"A média registrada nos últimos cinco anos ficou em 24 por cento, o que atesta o ritmo acelerado de venda da safra atual", observou a Céleres.

A comercialização da safra velha manteve o patamar de 95 por cento observado na semana precedente, em linha com a média das últimas safras para esta época.

(Reportagem de Roberto Samora e Reese Ewing)