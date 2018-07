Céleres estima plantio de soja no Brasil 12/13 em 26 mi ha O plantio de soja na safra 2012/13 do Brasil deverá atingir um recorde de 26 milhões de hectares, com aumento de cerca de 1 milhão de hectares na comparação com 2011/12, informou nesta terça-feira o diretor da consultoria Céleres, em evento em São Paulo.