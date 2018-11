Céleres reduz safra 11/12 de milho do Brasil por seca

Ainda assim, mantida essa projeção, o Brasil teria uma colheita recorde após ter elevado a área plantada no verão e com expectativas de aumento no plantio da segunda safra, além de aumento nos investimentos nas lavouras. Segundo a Céleres, a semeadura crescerá mais de 10 por cento nas duas safras.

No mês passado, a Céleres havia estimado a safra em 61,98 milhões de toneladas. Antes da seca, a Céleres estimara a colheita em 63,3 milhões de toneladas.

"Os problemas climáticos observados no final de 2011 e início de 2012 causaram muitos estragos nas lavouras de milho da safra de verão 2011/12, principalmente na região Sul, onde a quebra foi bem representativa", disse a consultoria em relatório.

A maior safra de milho do Brasil, segundo dados do Ministério da Agricultura, foi colhida na temporada 2007/08, com um total de 58,6 milhões de toneladas.

Os trabalhos de colheita do milho na safra de verão alcançaram 8 por cento da área cultivada até a semana passada, e plantio da safra de inverno foi iniciado.

A semeadura do milho de inverno já ocorreu em 7,9 por cento da área a ser cultivada com o cereal e está adiantada na comparação com o ano passado.

(Por Roberto Samora)