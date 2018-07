Célia Verocai abre Virada Cultural no Theatro Municipal Assim como no ano passado, o show de abertura do Theatro Municipal na Virada começou com atraso. Prevista para 19 horas, a apresentação de Célia e Arthur Verocai começou às 19h45, após aplausos impacientes da plateia. Os dois artistas releram o disco Célia, de 1972. A cantora pediu desculpas ao público e disse que ela e os músicos chegaram às 15h30. Houve problemas com o microfone de Célia. A voz estava baixa nos cinco primeiros números. Após pedido da plateia, foi aumentada. A cantora estava bem-humorada e com uma banda competente, regida por Verocai.