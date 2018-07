Celpa propõe pagamento de plano de cargos à Justiça na 2a. feira A Celpa, distribuidora de energia elétrica do Estado do Pará, controlada pelo grupo Rede Energia, apresentará proposta à Justiça na próxima segunda-feira sobre o pagamento de parcela do Plano de Cargo de Carreira e Salários (PCCS), informou a empresa em comunicado.