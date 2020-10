Celso Russomanno e Guilherme Boulos participam de lives hoje na TV Estadão

Parte da cobertura das eleições 2020, a TV Estadão fará duas transmissões ao vivo com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Às 14h30, Celso Russomanno (Republicanos) será sabatinado pelas repórteres Adriana Ferraz e Paula Reverbel, com mediação de Eliane Cantanhêde. Acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Já Guilherme Boulos (PSOL) será entrevistado às 16h pela repórter Alexandra Martins, da equipe do BR Político. Acompanhe pelo Youtube e Facebook do projeto, além do portal do 'Estadão'.

Agenda de hoje:

14h30: Sabatina com Celso Russomanno (Republicanos)

16h: BR Político Entrevista com Guilherme Boulos (PSOL)