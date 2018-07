O Celta, que chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões em 2004, tem 85 pontos de 42 partidas, seis atrás do Coruña, que bateu o Villarreal B por 1 x 0 e estabeleceu um recorde na segunda divisão com 91 pontos.

O retorno do Celta pode ajudar o clube a lidar com seus graves problemas financeiros, já que se torna mais provável que o time angarie mais com a venda de direitos audiovisuais na próxima temporada.