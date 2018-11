Célula que produz insulina se regenera Um estudo com camundongos diabéticos publicado ontem na versão online da Nature mostrou que células pancreáticas do tipo Alfa podem, espontaneamente, se transformar em células Beta, que produzem insulina. Os cientistas da Universidade de Genebra, Suíça, demonstraram surpresa ao descobrir que as novas células Beta foram produzidas com células Alfa e não células-tronco, como se esperava. A pesquisa abre a possibilidade de um dia se reproduzir o processo em humanos, curando a diabete do tipo 1.